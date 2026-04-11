Российские ученые оказались на пороге открытия в лечении болезни Паркинсона

Ученые из Сеченовского университета взялись за глубокое изучение белков теплового шока — молекул, которые вырабатываются в ответ на стресс и могут повышать выживаемость нейронов мозга, сообщил доцент кафедры анатомии и гистологии человека вуза Геннадий Пьявченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие исследования могут помочь в разработке подходов к лечению болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.

При повышенной экспрессии белков теплового шока (стрессовых белков организма. — NEWS.ru) в клетке выживаемость нейронов мозга может быть выше. То есть о защитном эффекте этих белков можно говорить достаточно уверенно, но его конкретный механизм еще требует уточнения, — рассказал Пьявченко.

Пьявченко добавил, что важно избирательно использовать разные эффекты белков теплового шока в зависимости от контекста заболевания. Он подчеркнул, что эти процессы могут оказаться важными и для лечения других болезней, включая боковой амиотрофический склероз и рассеянный склероз.

