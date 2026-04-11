11 апреля 2026 в 07:55

Российские ученые оказались на пороге открытия в лечении болезни Паркинсона

В Сеченовском университете разрабатывают новый метод лечения болезни Паркинсона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ученые из Сеченовского университета взялись за глубокое изучение белков теплового шока — молекул, которые вырабатываются в ответ на стресс и могут повышать выживаемость нейронов мозга, сообщил доцент кафедры анатомии и гистологии человека вуза Геннадий Пьявченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие исследования могут помочь в разработке подходов к лечению болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.

При повышенной экспрессии белков теплового шока (стрессовых белков организма. — NEWS.ru) в клетке выживаемость нейронов мозга может быть выше. То есть о защитном эффекте этих белков можно говорить достаточно уверенно, но его конкретный механизм еще требует уточнения, — рассказал Пьявченко.

Пьявченко добавил, что важно избирательно использовать разные эффекты белков теплового шока в зависимости от контекста заболевания. Он подчеркнул, что эти процессы могут оказаться важными и для лечения других болезней, включая боковой амиотрофический склероз и рассеянный склероз.

Ранее сообщалось, что обычная сезонная прививка от гриппа может способствовать снижению риска развития деменции. Ученые пришли к выводу, что вакцина помогает уменьшить вероятность сосудистых и воспалительных процессов, которые связаны с ухудшением когнитивных функций.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
