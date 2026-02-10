Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 13:48

Стало известно о создании в России нового препарата для лечения меланомы

В Сеченовском университете разрабатывают препарат для лечения меланомы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ученые Сеченовского университета создают препарат для лечения сложных форм меланомы, сообщила пресс-служба организации. Речь идет о передовой технологии с использованием иммунных клеток пациента. Позднее ее адаптируют для борьбы с раком мочевого пузыря и легких.

Это передовая технология, использующая для борьбы со злокачественными опухолями собственные иммунные клетки пациента, — говорится в сообщении.

Ученые университета планируют начать испытания клеточного препарата на животных летом 2026 года. Тестирование может завершиться к началу 2027 года.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что психотерапия является важным этапом для выхода онкологического пациента в ремиссию. По его словам, поддержка необходима для возвращения человека, узнавшего о тяжелом диагнозе, к нормальной жизни.

До этого эксперт фонда «Онкологика» онколог Игнат Борисов заявил, что меланома и рак яичников входят в число часто рецидивирующих опухолей. Он добавил, что также нередко возвращаются злокачественные новообразования поджелудочной железы и легких.

