10 февраля 2026 в 11:31

Онколог назвал важный этап для выхода пациента в ремиссию

Онколог Черемушкин: психотерапия помогает больным раком выйти в ремиссию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Психотерапия является важным этапом для выхода онкологического пациента в ремиссию, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, поддержка необходима для возвращения человека к нормальной жизни после тяжелого диагноза.

Как только человек узнает, что у него потенциально смертельная болезнь, то для него это шок во всех отношениях: перед глазами проносится вся жизнь. Поэтому стрессовый фактор всегда негативно действует, выраженный стресс приводит к дисбалансу. Для пациента акценты меняются. Чтобы вернуться в нормальное русло ему нужна поддержка психологов, родственников, окружения. То есть все, по идее, должны принимать участие. Психологическая помощь онкобольному для его выхода в ремиссию должна оказываться квалифицированными специалистами: у нас есть целые институты, выпускающие узконаправленных сотрудников, которые работают не только с пациентом, но и его родственниками, — пояснил Черемушкин.

Он добавил, что ошибки в коммуникации с тяжелобольным могут иметь крайне опасные последствия. По словам врача, отсутствие профессиональной психологической помощи усугубляет стресс и может подтолкнуть человека к роковым решениям.

Неправильно поданная онкобольному пациенту информация о его состоянии может усугубить положение или привести к фатальным последствиям. Самоубийство не такая редкая история, потому что человек не видит выхода и находится в стрессовой ситуации. Но чаще всего они уходят в запой, — резюмировал Черемушкин.

Ранее онколог, эксперт фонда «Онкологика» Игнат Борисов заявил, что меланома и рак яичников входят в число часто рецидивирующих опухолей. По его словам, также нередко возвращаются злокачественные новообразования поджелудочной железы и легких.

