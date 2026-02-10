Онколог назвал виды рака, которые чаще всего возвращаются Онколог Борисов: чаще всего рецидивируют меланома и рак яичников

Меланома и рак яичников входят в число часто рецидивирующих опухолей, заявил NEWS.ru онколог, эксперт фонда «Онкологика» Игнат Борисов. По его словам, также нередко возвращаются злокачественные новообразования поджелудочной железы и легких.

Онкологические заболевания — это следствие развития клеток, которые не умеют прекращать свой рост и деление. Когда встает вопрос, какой тип онкологии чаще рецидивирует, то важно сразу определить, что такое «чаще». Если мы говорим об абсолютных значениях, то тут типы совпадут с заболеваемостью. Например, когда холангиокарцинома встречается примерно в одном случае на 100 тыс. населения, то количество рецидивов будет меньше, чем у рака молочной железы, который встречается в 60–70 раз чаще. Если мы говорим об относительных рисках, то в основном возвращаются меланома, рак поджелудочной железы, яичников и легких, — поделился Борисов.

Он добавил, что злокачественные клетки способны перемещаться из первичной опухоли разными путями, если речь идет о рецидиве после операции. По словам врача, онкологи стараются предсказать это, но пока безуспешно. Борисов пояснил, что из-за этого рак может осесть в удаленном месте, которое не затрагивалось хирургическим вмешательством, и со временем вырасти в новую опухоль.

Ранее врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов заявил, что главным фактором риска развития рака желудка является заражение бактерией Helicobacter pylori. По его словам, эта инфекция вызывает предраковое состояние, называемое атрофическим гастритом.