Названа причина смерти звезды «Ментовских войн»

Актер Арвид Зеланд, известный зрителям по сериалам «Ментовские войны» и «Невский», ушел из жизни из-за онкологического заболевания, он долгое время боролся с болезнью, сообщает aif.ru со ссылкой на источник. Артист скончался 1 марта 2026 года в возрасте 58 лет.

У него была онкология, — заявил источник.

Ранее актер Александр Зиновьев, известный по ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь-2» и других проектах, ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 79 лет, до 80-летия артист не дожил всего месяц. Зиновьев также снимался в лентах «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... — 3», «Сатисфакция» и «Гибель Империи».

До этого появились данные, что турецкий актер Ибрагим Йылдыз, который играл в сериале «Великолепный век. Империя Кесем», скончался в возрасте 27 лет. Он провел около полугода в реанимации — с августа 2025 года. Йылдыз также был известен по работе в сериале «Услышь меня».

В свое время СМИ сообщили, что причиной смерти актера Владимира Довжика стал инсульт. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский». Информацию о кончине подтвердил источник из близкого окружения артиста.