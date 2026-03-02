Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:47

Названа причина смерти звезды «Ментовских войн»

Актер Зеланд скончался из-за онкологического заболевания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Арвид Зеланд, известный зрителям по сериалам «Ментовские войны» и «Невский», ушел из жизни из-за онкологического заболевания, он долгое время боролся с болезнью, сообщает aif.ru со ссылкой на источник. Артист скончался 1 марта 2026 года в возрасте 58 лет.

У него была онкология, — заявил источник.

Ранее актер Александр Зиновьев, известный по ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь-2» и других проектах, ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 79 лет, до 80-летия артист не дожил всего месяц. Зиновьев также снимался в лентах «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... — 3», «Сатисфакция» и «Гибель Империи».

До этого появились данные, что турецкий актер Ибрагим Йылдыз, который играл в сериале «Великолепный век. Империя Кесем», скончался в возрасте 27 лет. Он провел около полугода в реанимации — с августа 2025 года. Йылдыз также был известен по работе в сериале «Услышь меня».

В свое время СМИ сообщили, что причиной смерти актера Владимира Довжика стал инсульт. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский». Информацию о кончине подтвердил источник из близкого окружения артиста.

актеры
смерти
онкология
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Минтранс раскрыл обстановку в воздушном пространстве ближневосточных стран
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
«Радиостанция Судного дня» выдала третий сигнал за сутки
Макрон анонсировал усиление ядерного арсенала Франции
Эксперт рассказал, кто ответит за гибель мальчика в сугробе в Подмосковье
«Аэрофлот» намерен вывезти 1600 россиян из ближневосточного пекла
В Новом Измайлове алабай загрыз маленькую собаку на глазах у детей
Украина, слова и Заворотнюк, муж: как живет актриса Екатерина Дубакина
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.