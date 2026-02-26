Названа причина смерти актера из «Бригады» и «Интернов» ТАСС: причиной смерти актера из «Бригады» Довжика стал инсульт

Причиной смерти российского актера театра и кино Владимира Довжика стал инсульт, сообщил ТАСС источник из близкого окружения артиста. Довжик был известен по работам в сериалах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский».

Это случилось из-за инсульта, — утверждает источник.

Ранее пресс-службе Московского драматического театра «Человек» сообщили о смерти Довжика на 58-м году жизни. Кроме актерской деятельности, он также работал театральным режиссером.

Кроме того, советская актриса Наталья Климова, исполнившая главную роль в фильме «Снежная королева», ушла из жизни 25 февраля в возрасте 87 лет. Воспитанница Школы-студии МХАТ служила в театре «Современник», а всесоюзную славу обрела после выхода картины 1966 года.

9 февраля на 78-м году жизни умер актер Владимир Рулла. За свою театральную карьеру он воплотил свыше 30 образов, среди которых певец в «Приключениях Тома Сойера», Жак в «Жаннете», доктор Чилтон в «Поллианне» и Раздватрис в «Трех толстяках».

В пресс-службе Калужского областного драматического театра сообщили о смерти актера Валерия Смородина в возрасте 65 лет. В учреждении рассказали, что артист сыграл спектакль незадолго до кончины.