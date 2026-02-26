В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его

В городе Отрадное покупатель наступил на кота по кличке Бакс, который живет в одном из местных магазинов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина специально всем весом встает на заднюю часть хвостатого, после чего испуганное животное убегает.

Неравнодушные местные жители нашли кота — он хромает и нуждается в осмотре ветеринара. Животное планируют проверить, чтобы убедиться, что нет серьезных травм.

Очевидцы уверены, что мужчина действовал намеренно, и хотят привлечь его к ответственности. После того как видео попало в Сеть, одному из очевидцев и администрации магазина начали поступать угрозы.

