26 февраля 2026 в 12:23

В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В городе Отрадное покупатель наступил на кота по кличке Бакс, который живет в одном из местных магазинов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина специально всем весом встает на заднюю часть хвостатого, после чего испуганное животное убегает.

Неравнодушные местные жители нашли кота — он хромает и нуждается в осмотре ветеринара. Животное планируют проверить, чтобы убедиться, что нет серьезных травм.

Очевидцы уверены, что мужчина действовал намеренно, и хотят привлечь его к ответственности. После того как видео попало в Сеть, одному из очевидцев и администрации магазина начали поступать угрозы.

Ранее Россельхознадзор вынес предостережение владельцу антикафе в Ярославле за нарушение режима работы с животными. Свиньи контактировали с посетителями дольше допустимого времени, а ветеринарные сертификаты на них отсутствовали. При этом животные имели паспорта и были привиты.

До этого в китайском Нагчу медведи проникли в ресторан, взломав рольставни. Дикие животные забрались в заведение, пока владелец отсутствовал. О происшествии он узнал из соцсетей, где очевидцы опубликовали видео с непрошеными гостями.

Санкт-Петербург
животные
коты
магазины
