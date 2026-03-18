Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары

Комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний, заявила «Вечерней Москве» инфекционист Елена Мескина. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.

Комары переносят желтую лихорадку, малярию, некоторые виды энцефалитов и денге. Достаточно одной малярии, чтобы люди начали умирать. В экзотических странах эта болезнь унесла миллионы жизней. Клещи в зависимости от вида являются переносчиками энцефалита, различных острых лихорадочных и трансмиссивных болезней, гистиоцитоза и боррелиоза, — предупредила Мескина.

Она отметила, что укусы малярийных комаров нередко приводят к аллергическим реакциям, зуду, упадку сил и общему ухудшению самочувствия. Врач добавила, что наибольшую опасность представляют клещи разновидностей Spinturnicidae и Macronyssidae. В худшем случае их укус может вызвать даже чуму.

Ранее биолог Алексей Муханов заявил, что вакцинация станет лучшим средством для защиты от клещей. Он отметил, что пик активности этих членистоногих выпадает на май и июнь.