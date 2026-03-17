Биолог назвал самую лучшую защиту от клещей

Вакцинация станет лучшим средством для защиты от клещей, заявил MIR24.TV биолог Алексей Муханов. Он отметил, что пик активности этих членистоногих выпадает на май и июнь.

Клещи — это не насекомые, а паукообразные. Они зимуют в верхних слоях почвы и просыпаются при температуре от плюс двух до пяти градусов. Поэтому в средней полосе России их активность можно заметить уже в марте, но активная фаза наступает, когда воздух прогревается выше плюс 10-15 градусов. Наибольшая активность приходится на утро и вечер, — предупредил Муханов.

Он напомнил, что клещи — переносчики опасных заболеваний. Среди них специалист выделил энцефалит, который поражает центральную нервную систему. Это заболевание может привести к инвалидности и даже летальному исходу.

Ранее биолог Дмитрий Федоров заявил, что в Московском регионе клещи проснутся не ранее первой декады апреля, несмотря на аномально теплую погоду. Эксперт связал это с высоким снежным покровом в традиционных местах обитания членистоногих.