Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:02

Биолог назвал самую лучшую защиту от клещей

Биолог Муханов назвал вакцинацию лучшим средством для защиты от клещей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вакцинация станет лучшим средством для защиты от клещей, заявил MIR24.TV биолог Алексей Муханов. Он отметил, что пик активности этих членистоногих выпадает на май и июнь.

Клещи — это не насекомые, а паукообразные. Они зимуют в верхних слоях почвы и просыпаются при температуре от плюс двух до пяти градусов. Поэтому в средней полосе России их активность можно заметить уже в марте, но активная фаза наступает, когда воздух прогревается выше плюс 10-15 градусов. Наибольшая активность приходится на утро и вечер, — предупредил Муханов.

Он напомнил, что клещи — переносчики опасных заболеваний. Среди них специалист выделил энцефалит, который поражает центральную нервную систему. Это заболевание может привести к инвалидности и даже летальному исходу.

Ранее биолог Дмитрий Федоров заявил, что в Московском регионе клещи проснутся не ранее первой декады апреля, несмотря на аномально теплую погоду. Эксперт связал это с высоким снежным покровом в традиционных местах обитания членистоногих.

биологи
клещи
вакцинации
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа
В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.