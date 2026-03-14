14 марта 2026 в 10:07

Москвичам рассказали, когда ждать пробуждения клещей

Биолог Федоров: клещи в Московском регионе проснутся не ранее апреля

Клещи в Московском регионе проснутся не ранее первой декады апреля, несмотря на аномально теплую погоду, из-за высокого снежного покрова в традиционных местах обитания, заявил РИА Новости кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Эксперт пояснил, что для пробуждения необходима среднесуточная температура выше +5 градусов, но наиболее опасными при укусах они становятся при +10 градусах.

В Москве и Подмосковье клещи проснутся при среднесуточной температуре выше +5 градусов, в этом году это произойдет не ранее первой декады апреля. Формально в этом году не по сезону высокие температуры уже с конца первой декады марта, но пока в традиционных местообитаниях клещей еще высокий снежный покров, — сказал эксперт.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что в 2026 году пробуждение клещей начнется в марте, а пик их активности придется на конец весны — начало лета. В ведомстве напомнили о критически важных сроках вакцинации и уточнили, что сроки могут сдвигаться в зависимости от региона, высоты сугробов и погоды.

Кроме того, старший преподаватель МФТИ Вадим Марьинский сообщил о первом в России укусе клеща в этом сезоне, связав раннюю атаку паразитов с толстым снежным покровом зимой. Эксперт отметил, что членистоногие только начинают просыпаться, и призвал защищать от них не только себя, но и домашних животных.

Московская область
клещи
биологи
апрель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 14 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Гришино, Славянск, Озерное: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 марта
«Не одобряем»: Небензя обозначил четкую позицию России по Ближнему Востоку
В Совфеде раскрыли, какая схема мошенничества набирает обороты в России
В Госдуме напомнили о ключевом преимуществе гражданского брака
Трамп предложил звезде YouTube Полу выйти на бой с Нурмагомедовым
Россиян предупредили о новых неприятных «подарках» от работодателей
Стало известно, кому принадлежит здание посольства Украины в Москве
Власти закрыли небо над российским городом
Голый наркоман «спас» страну, зарезав возлюбленную и оторвав голову голубю
Магнитные бури сегодня, 14 марта: что завтра, боли, сильный стресс, тошнота
Испугавшиеся бойцов СВО европейцы пошли на крайние меры
Хуторяне избили военкомов и полицейских под Полтавой
В МЧС раскрыли новые детали поисков пропавших в Звенигороде подростков
Стратегическая авиация Росссии начала наносить сокрушительный залп по ВСУ
На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков дрона
Жителям Сибири рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе
Украинцы из Полтавской области объявили «химическую войну» ТЦК
Зеленский сравнил переговоры по Украине с «Санта-Барбарой»
Появились первые кадры Лерчек во время и после химиотерапии
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

