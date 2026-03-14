Москвичам рассказали, когда ждать пробуждения клещей

Клещи в Московском регионе проснутся не ранее первой декады апреля, несмотря на аномально теплую погоду, из-за высокого снежного покрова в традиционных местах обитания, заявил РИА Новости кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Эксперт пояснил, что для пробуждения необходима среднесуточная температура выше +5 градусов, но наиболее опасными при укусах они становятся при +10 градусах.

В Москве и Подмосковье клещи проснутся при среднесуточной температуре выше +5 градусов, в этом году это произойдет не ранее первой декады апреля. Формально в этом году не по сезону высокие температуры уже с конца первой декады марта, но пока в традиционных местообитаниях клещей еще высокий снежный покров, — сказал эксперт.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что в 2026 году пробуждение клещей начнется в марте, а пик их активности придется на конец весны — начало лета. В ведомстве напомнили о критически важных сроках вакцинации и уточнили, что сроки могут сдвигаться в зависимости от региона, высоты сугробов и погоды.

Кроме того, старший преподаватель МФТИ Вадим Марьинский сообщил о первом в России укусе клеща в этом сезоне, связав раннюю атаку паразитов с толстым снежным покровом зимой. Эксперт отметил, что членистоногие только начинают просыпаться, и призвал защищать от них не только себя, но и домашних животных.