Названы съедобные грибы для выращивания в домашних условиях

Шампиньоны и опята относятся к числу грибов, которые можно культивировать в домашних условиях, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, время от посадки до сбора первого урожая шампиньонов обычно не превышает двух месяцев.

Выращивание грибов дома все более популярно среди любителей экологически чистой и органической пищи. Существует несколько их видов, способных давать съедобные плодовые тела, которые можно успешно вырастить и собрать хороший урожай даже в обычной квартире. Например, к ним относятся шампиньоны. Для их выращивания потребуется специальный готовый набор, в который входят споры и специальный грибной субстрат. Время от посадки до первого урожая обычно составляет около двух месяцев. Также популярным видом грибов для домашнего выращивания являются опята, — пояснил Опарин.

Опята в квартире вырастить не получится, нужен садовый участок или приусадебная территория. Также понадобятся живые грибы со спорами, которые будут использоваться для осеменения субстрата. Опята — микоризные грибы, они вступают в симбиоз с корнями растений, питая их минеральными веществами и получая взамен органические вещества в форме сахаров. Для начала нужно подготовить оптимальный субстрат. Чтобы обеспечить условия для развития грибов, он должен быть достаточно влажным. Затем туда помещают старые грибы со спорами, и они начинают образовывать новые плодовые тела, — резюмировал Опарин.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за сбор некоторых видов грибов в России можно получить штраф или даже тюремный срок. По его словам, в первую очередь это касается краснокнижных грибов: летнего трюфеля, гриба-барана, грибной капусты, трутовика лакированного, ежовика плетистого и опенка чеканного.