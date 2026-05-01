Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов

01 мая 2026 в 12:22

Юрист Русяев: россиянам грозит тюрьма за сбор краснокнижных грибов

За сбор некоторых видов грибов в России можно получить штраф или даже тюремный срок, предупредил юрист Илья Русяев в разговоре с Life.ru. По словам эксперта, в первую очередь это касается краснокнижных грибов: летнего трюфеля, гриба-барана, грибной капусты, трутовика лакированного, ежовика плетистого и опенка чеканного.

Русяев уточнил, что за сбор и оборот этих грибов физическому лицу также грозит штраф до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма вырастает до 20 тыс. рублей, а для юридических — до одного миллиона рублей.

Строже наказывают за сбор и оборот гриба мацутакэ, который включен в правительственный перечень особо ценных видов. В этом случае возможно возбуждение уголовного дела, предусматривающего лишение свободы на срок до четырех лет и штраф до одного миллиона рублей. Кроме того, ответственность грозит за сбор наркосодержащих грибов.

Ранее терапевт Анастасия Агаева рассказала, что при отравлении грибами первые симптомы проявляются позже, чем при отравлениях другими продуктами. По ее словам, речь идет о времени от 6 до 24 часов. Иногда симптомы могут возникнуть даже спустя сутки.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
