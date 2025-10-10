Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:38

Терапевт рассказала, как отличить симптомы отравления грибами

Терапевт Агаева: при отравлении грибами первые симптомы поздно проявляются

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При отравлении грибами первые симптомы проявляются позже, чем при отравлениях другими продуктами, заявила терапевт Анастасия Агаева. По ее словам, переданным RT, речь идет о времени от 6 до 24 часов. Иногда симптомы могут возникнуть даже спустя сутки.

При отравлении другими продуктами питания симптомы, как правило, возникают раньше — от одного до шести часов после их употребления. При этом важно понимать, что, например, мухоморы могут вызывать симптомы уже от одного до трех часов, — рассказала специалист.

Терапевт отметила, что на это заболевание могут указывать следующие признаки: двоение в глазах, проблемы с глотанием, изменения голоса — осиплость или необычная высота звука, а также нарушения речи. При возникновении подобных симптомов важно немедленно обратиться к врачу — только специалист сможет точно определить диагноз и подобрать правильное лечение.

Ранее терапевт Дарья Умрик заявила, что беременным лучше отказаться от грибов из-за риска отравления. По ее словам, данный продукт является трудным для переваривания, поэтому его лучше не употреблять во время вынашивания ребенка и кормления.

