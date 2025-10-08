Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге

У правоохранительных органов появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Мобильные телефоны туристов в последний раз были в Сети 28 сентября, глубокой ночью, в районе скал. Сейчас супругов и их дочь ищут более 300 человек, задействованы кинологические расчеты и спецтехника. Никаких вестей от семейства по-прежнему нет. На горе, в окрестностях которой исчезла семья, снежный покров местами доходит до пояса. Как идут поиски — в материале NEWS.ru.

Как пропала семья Усольцевых в тайге Красноярского края

О пропаже семьи Усольцевых в тайге Красноярского края стало известно 2 октября. 28 сентября Ирина, ее супруг Сергей и пятилетняя дочь Арина пошли в турпоход к горе Буратинка, расположенной в районе Минской петли.

Вскоре после исчезновения Усольцевых в поселке Кутурчин нашли автомобиль супругов. В нем находились женские кроссовки, сумка и детское кресло, специальное снаряжение отсутствовало.

Следователи осмотрели туристическую тропу, два охотничьих домика и прилегающую таежную местность. Однако никаких следов, указывающих на пребывание людей, им найти не удалось. По факту исчезновения семьи продолжается расследование уголовного дела.

Перед отъездом Ирина записала видео, в котором рассказала, что предлагала ребенку остаться с бабушкой, однако девочка захотела поехать с родителями. По словам женщины, семья заранее готовилась к путешествию.

«Ночевать мы будем сегодня в домике с банькой, в таком диком месте. Очень круто. Я прям предвкушаю. Сейчас муж соберется. Машину сейчас помоет перед дорогой, и вот мы уже собрались и едем», — отметила она.

Следователи и эксперты рассматривали разные версии исчезновения семьи. В частности, они предположили, что супруги с ребенком заблудились в лесу. Также выдвигались предположения, что на семью мог напасть медведь, которого видели неподалеку. В правоохранительных органах не исключали и криминальную версию.

Поиски Усольцевых ведут 356 человек — спасатели, волонтеры и сотрудники полиции. Они применяли дроны, тепловизоры и другую технику, пока позволяла погода, а также привлекали авиацию. Кроме того, в поисках участвуют кинологи.

Cотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: t.me/mchskrsk

Что нового известно о семье Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском

По данным правоохранительных органов, мобильные телефоны Усольцевых в последний раз появлялись в Сети поздно вечером в день исчезновения. В связи с этим рассматривается новая версия их пропажи.

«28 сентября, в день исчезновения, в 22:30 последний раз были в Сети телефоны пропавших, в районе скал. Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать. Ввиду погодных условий коптер запустить проблематично, сильный ветер. Поиски продолжаются», — сообщили в правоохранительных органах.

Погодные условия значительно осложняют поисковую операцию. В районе проведения работ также выпал мокрый снег, температура воздуха опустилась до минус пяти градусов.

По данным следователей, в последний раз Усольцевых видели в 12:00, когда они собрались идти в горы. В тот день погода начала портиться около 16:00. Свидетели, заметившие туристов, сообщили, что они были в легкой одежде и с маленькими рюкзаками.

Какая сейчас обстановка на горе, где пропала семья Усольцевых

По состоянию на 8 октября волонтеры прошли 515,5 км лесных дорог, однако не добились результата, передает пресс-служба генерального управления МЧС России по региону. Ожидается, что сегодня поисковые работы не остановятся. По данным ведомства, спасатели осмотрят все подходы к скальным массивам Буратинка и Мальвинка.

В Сети была опубликована карта поисков семейства. На ней разными цветами изображены маршруты волонтеров, кинологов и квадрокоптеров. На карте также отмечены места, где поисковики обнаружили следы медведей, взрослых и детей, слышали лай собаки, крики и даже отклики на зов.

«Отдельно выделен тот самый „костер последней надежды“, где могли греться Сергей, Ирина и их дочь», — сказано в публикации Telegram-канала Kras Mash.

Надежды обнаружить исчезнувшую семью остается все меньше, сообщил в беседе с NEWS.ru экскурсовод-проводник Алексей Исиченко. Он находится на горе Буратинка в передовом отряде, который ищет туристов. По словам Исиченко, операция осложняется особенностями рельефа и погодными условиями.

«Мы обычные волонтеры, инструкторы, проводники, туристы. Поднимаемся на гору — сейчас все осматриваем вокруг скалы Буратинка. Тут уже сугробы, местами — по колено или по пояс из-за камней. Трещины между камнями, такие ниши, полости, следов нет», — сказал он.

Исиченко отметил, что количество добровольцев постепенно уменьшается из-за сложностей, возникающих во время передвижения на горе.

«Мы ищем, с рацией ходим, все с навигаторами. Поисковиков все меньше. Очень трудно, потому что по пояс местами снег, тут уже не все проходят», — отметил эксперт.

Cотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: t.me/mchskrsk

Какие опасности грозят туристам на горе Буратинка

Туристов на горе Буратинка подстерегает ряд опасностей, рассказал NEWS.ru Исиченко. По его словам, в этом районе легко потеряться или получить травму.

«Первое — можно сбиться с пути, уйти с маршрута и заблудиться. То есть просто дезориентироваться. Вторая опасность — получить повреждение. Здесь очень много скользких камней. Можно упасть, получить травму, удариться, даже сломать что-нибудь», — отметил специалист.

Он добавил, что в этой местности также водятся дикие звери. Кроме того, на горе можно получить переохлаждение из-за больших перепадов температур, заметил экскурсовод.

«28 сентября в обед было 20 с лишним градусов тепла, после чего резко похолодало до 4», — резюмировал специалист.

