Семья с ребенком бесследно исчезла под Красноярском: версии, что известно

Утром 3 октября представители МЧС и Следственного комитета предоставили обновленные данные о поисках семьи, которая бесследно исчезла в Партизанском районе Красноярского края. Какие версии произошедшего, что известно?

Что известно о пропаже семьи в Красноярском крае

2 октября стало известно, что семья из трех человек пропала во время туристического похода в местности Минская петля в Красноярском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, родители вместе с ребенком отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября, и после этого связь с ними прекратилась.

«Мужчина и женщина 1961 и 1977 г. р. и ребенок 2020 г. р. направились в туристический поход по маршруту в направлении горы Буратинка, но до настоящего времени не вышли на связь с родственниками», — рассказали в ведомстве.

Telegram-канал Mash писал что автомобиль потерявшейся семьи Усольцевых из Красноярского края нашли в поселке Кутурчин. По его данным, поиску привлекли квадроциклы, вертолеты и беспилотники.

Следователи осмотрели автомобиль, в нем нашли личные вещи: детские вещи, игрушку, кроссовки, обувь, женскую сумку, никакого туристического снаряжения не было. Также были допрошены близкие родственники, установлены очевидцы, которые видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья.

Утром 3 октября региональный главк СК заявил, что поисковики обследовали туристическую тропу и два охотничьих строения при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, следов их прибывания найдено не было

В поисках в настоящее время принимают участие более 100 человек.

Какие версии исчезновения семьи выдвигаются

По данным Telegram-канала Mash, люди могли стать жертвами нападения медведей.

Жители поселка рассказали, что местность вокруг населенного пункта популярна у любителей дикого туризма, но в этих местах много бурых медведей. Животные регулярно посещают реку, а ночью отправляются на исследования, иногда приближаясь к охотничьим домикам. Контроль над этой территорией отсутствует, что вызывает постоянные протесты со стороны кутурчинцев.

Спасатель Артур Давыденко также считает, что семья Усольцевых могла стать жертвой нападения медведя или недоброжелательного человека. По его словам, история знает примеры чудесного спасения в самых безнадежных ситуациях, что вселяет надежду. Он отметил, что прошедшие с момента исчезновения трое суток не являются критическим сроком.

«Произойти с Усольцевыми могло все, что угодно. Самое плохое — встреча с медведем. Встреча с недобрыми людьми — еще хуже. Что касается шансов на спасение, то они есть всегда, пока не доказано обратное. Тем более что всего трое суток прошло. Если вспомнить сравнительно недавнее происшествие в Охотском море, когда один из трех неудачливых путешественников, если не ошибаюсь, выживал 67 дней. Все это время он плыл по воле ветра и волн. И все-таки он выжил», — пояснил Давыденко.

Спасатель пояснил, что взрослые могут согревать ребенка, поместив его между собой и используя тепло собственных тел. По его словам, это значительно увеличивает шансы на выживание в холодных условиях.

