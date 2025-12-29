Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 13:19

«Капризный продукт»: раскрыто, почему лучше не замораживать красную икру

Нутрициолог Дивинская: размороженная красная икра может обрести горький привкус

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Красная икра при размораживании может обрести горький привкус, заявила NEWS.ru нутрициолог и биохимик Анна Дивинская. По ее словам, продукт не рекомендуется замораживать в открытом виде, так как это приводит к потере его полезных качеств.

Красная икра — капризный продукт, требующий особого обращения. С точки зрения биохимии можно объяснить процессы, происходящие при заморозке этого деликатеса. Открытую икру замораживать рискованно. Контакт с воздухом запускает окислительные процессы липидов, содержащихся в продукте. Заморозка не останавливает, а лишь замедляет эти реакции. При размораживании вы получите продукт с измененными органолептическими свойствами — может появиться горьковатый привкус, — предупредила Дивинская.

Она подчеркнула, что замораживание икры возможно, но с рядом важных ограничений. По словам нутрициолога, при температуре −18°С внутриклеточная жидкость кристаллизуется, приводя к повреждению тонких оболочек икринок. Она добавила, что после размораживания структура икры меняется: она становится мягче, теряет свою упругость и может стать водянистой.

Если заморозка неизбежна, следуйте правилам: используйте герметичную упаковку, замораживайте небольшими порциями при максимально низкой температуре, размораживайте постепенно в холодильнике. Срок хранения — не более двух месяцев. Оптимальный вариант — хранить икру в холодильнике при температуре от +2 до +4°С и употребить в течение трех дней после вскрытия банки. Так вы сохраните все вкусовые качества и полезные омега-3 жирные кислоты, — заключила Дивинская.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что красная икра содержит много соли, поэтому ее не стоит есть больше 20–30 граммов в день. Однако, по словам специалиста, икра полезна благодаря богатому содержанию белка, витаминов, лецитина и полезных жирных кислот.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
