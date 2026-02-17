Зимняя Олимпиада — 2026
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка

В Якутске завершили расследование дела о гибели матери и сына

В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына, сообщает Lenta.ru. Материалы направили в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что вечером 2 октября 2025 года обвиняемые находились в квартире потерпевших в Якутске. По версии следствия, они нанесли женщине и ее сыну смертельные травмы.

Правоохранительные органы квалифицировали действия подростков по статье об убийстве двух лиц. Следователи считают, что несовершеннолетние заранее подготовили преступление. Сотрудники правоохранительных органов изъяли на месте происшествия молоток и якутский нож. Эти предметы приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Ранее в Йошкар-Оле полицейские задержали 47-летнего мужчину по подозрению в совершении тройного убийства. В квартире на улице Первомайской обнаружены тела трех человек со следами множественных ножевых ранений. По предварительной информации, подозреваемый после преступления поджег квартиру и сбежал.

