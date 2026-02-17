Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 11:28

В России займутся снижением цен на строительство жилья

Мишустин поручил разработать меры по снижению стоимости строительства жилья в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти России займутся снижением стоимости жилья — такие меры войдут в обновленную Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства. Поручение актуализировать стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035-го дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии. Документ приведут в соответствие с текущими задачами экономики.

В числе направлений актуализации указаны: разработка мер по повышению эффективности работы предприятий ЖКХ, увязка градостроительного развития и развития территорий с транспортно-экономическим балансом до 2030 года.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что ипотечное кредитование станет по-настоящему доступным для широких слоев населения только после устойчивого замедления инфляции. По ее словам, это является важнейшим фактором.

До этого она отметила, что скачок инфляции в январе 2026 года являлся временным и не повторится. По оценке руководителя ЦБ, максимальный уровень ценового давления и инфляционных ожиданий остался позади.

жилье
дома
квартиры
цены
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислил способы наладить сон после 60 лет
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.