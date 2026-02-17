В России займутся снижением цен на строительство жилья Мишустин поручил разработать меры по снижению стоимости строительства жилья в РФ

Власти России займутся снижением стоимости жилья — такие меры войдут в обновленную Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства. Поручение актуализировать стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035-го дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии. Документ приведут в соответствие с текущими задачами экономики.

В числе направлений актуализации указаны: разработка мер по повышению эффективности работы предприятий ЖКХ, увязка градостроительного развития и развития территорий с транспортно-экономическим балансом до 2030 года.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что ипотечное кредитование станет по-настоящему доступным для широких слоев населения только после устойчивого замедления инфляции. По ее словам, это является важнейшим фактором.

До этого она отметила, что скачок инфляции в январе 2026 года являлся временным и не повторится. По оценке руководителя ЦБ, максимальный уровень ценового давления и инфляционных ожиданий остался позади.