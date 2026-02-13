Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 15:50

Набиуллина назвала условие массовой доступности ипотеки

Набиуллина: замедление инфляции сделает ипотеку массово доступной

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ипотечное кредитование станет по-настоящему доступным для широких слоев населения только после устойчивого замедления инфляции, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, это является важнейшим фактором.

Доступность ипотеки — важнейший фактор. Ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится, — сказала она.

Ранее председатель Центробанка отметила, что скачок инфляции в январе 2026 года являлся временным и не повторится. По оценке руководителя ЦБ, максимальный уровень ценового давления и инфляционных ожиданий остался позади.

Кроме того, глава регулятора заявила на пресс-конференции, что граждане России продолжают активно сберегать средства. По ее словам, заметно вырос интерес населения к инструментам финансового рынка, рассматриваемым как один из способов сохранения накоплений.

Также Набиуллина сообщила, что российские предприятия стали осторожнее повышать заработные платы по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по ее мнению, сократилось количество компаний, для которых острая нехватка персонала является основной трудностью.

Эльвира Набиуллина
ипотеки
кредиты
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Локализация 2.0: как делают высокоточные детали по индивидуальным чертежам
Месть за Волгоград и реформа Сырского: новости СВО на вечер 13 февраля
Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге на следующей неделе
Подросток поджег заправку в российском городе под влиянием мошенников
«Не была гонка Савелия»: Губерниев подвел итоги олимпийской гонки лыжников
«Больше нет»: Мерц пожаловался на изменения в мире
Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу
«Почта России» скорректирует тарифы на услуги в марте
«Результат наших усилий»: Литвинов оценил детскую смертность от рака в РФ
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок
Инвестконсультант объяснил, зачем России возобновлять расчеты в долларах
Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа
Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму
Стало известно, кто не дает возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
Главврач НМИЦ им. Рогачева рассказал, когда детей нужно проверять на рак
Врач объяснил, почему дети не получат вакцину от рака первыми
Экс-посол оценил вероятность покушения спецслужб Франции на лидера Нигера
Украина назвала имена переговорщиков для встречи в Женеве
В Совфеде озвучили возможную причину смены переговорной площадки по Украине
Военный эксперт назвал ключевую уязвимость танков Leopard 2
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.