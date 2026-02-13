Набиуллина назвала условие массовой доступности ипотеки

Ипотечное кредитование станет по-настоящему доступным для широких слоев населения только после устойчивого замедления инфляции, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, это является важнейшим фактором.

Доступность ипотеки — важнейший фактор. Ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится, — сказала она.

Ранее председатель Центробанка отметила, что скачок инфляции в январе 2026 года являлся временным и не повторится. По оценке руководителя ЦБ, максимальный уровень ценового давления и инфляционных ожиданий остался позади.

Кроме того, глава регулятора заявила на пресс-конференции, что граждане России продолжают активно сберегать средства. По ее словам, заметно вырос интерес населения к инструментам финансового рынка, рассматриваемым как один из способов сохранения накоплений.

Также Набиуллина сообщила, что российские предприятия стали осторожнее повышать заработные платы по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по ее мнению, сократилось количество компаний, для которых острая нехватка персонала является основной трудностью.