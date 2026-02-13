Набиуллина оценила сберегательную активность россиян

Сберегательная активность россиян остается на высоком уровне, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила возросший интерес людей к инструментам финансового рынка как к одному из способов сбережения.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что текущие тенденции указывают на снижение инфляции в России и ее приближение к целевому уровню. В декабре показатель составил 5,6%. На неделе с 3 по 9 февраля темпы инфляции снизились до 0,13%, что было меньше предыдущей недели, когда она замедлилась до 0,2%. При этом по состоянию на понедельник, 9 февраля показатель достиг 6,4%.

До этого экономист Александр Некипелов заявил, что введение в России индексируемого рубля поможет россиянам сохранить сбережения. По его словам, речь идет о разделении денег на средство платежа и обращения (обычные), а также на те, которые нужны для обмена и накопления (индексируемые). Последние можно привязать к корзине биржевых товаров.