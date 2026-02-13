Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 15:44

Набиуллина указала на неприятную тенденцию по зарплатам в компаниях

Набиуллина: компании стали скромнее планировать индексацию зарплат

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские компании теперь более сдержанно подходят к индексации зарплат, чем в прошлом году, заявила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, которая транслируется на странице регулятора во «ВКонтакте». Она также отметила, что заметно уменьшилось число предприятий, для которых дефицит кадров остается главной проблемой.

Кроме того, планы компаний по индексации зарплат сейчас скромнее, чем в прошлом году, — сказала Набиуллина.

По ее словам, данные признаки указывают на снижение давления со стороны рынка труда. Кроме того, положение свидетельствует об издержках российского бизнеса, добавила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила, что ускорение инфляции, зафиксированное в январе 2026 года, носит разовый характер. По ее словам, пик ценового давления и инфляционных ожиданий уже пройден.

До этого Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. В регуляторе пояснили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.

