«Разовый характер»: Набиуллина оценила январское ускорение инфляции

Ускорение инфляции, зафиксированное в январе 2026 года, носит разовый характер, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, пик ценового давления и инфляционных ожиданий уже пройден. Прямая трансляция ведется на сайте ЦБ.

Для некоторых экспертов январские недельные данные стали неожиданностью и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции. Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер, — сказала она.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. В ЦБ пояснили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что в случае снижения ключевой ставки Центробанка РФ произойдет уменьшение процентной доходности депозитов. По его словам, повышение ключа, напротив, сделает вклады более выгодными.