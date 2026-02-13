Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 10:21

Стало известно, что изменится при снижении ключевой ставки

Доцент Щербаченко: при снижении ключевой ставки уменьшится доход по депозитам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В случае снижения ключевой ставки Центробанка РФ произойдет уменьшение процентной доходности депозитов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, повышение ключа, напротив, сделает вклады более выгодными.

Денежно-кредитная политика влияет на многие стороны жизни граждан при всей кажущейся отдаленности от повседневности. Если у вас есть цель накопить деньги, то вас может интересовать ставка по депозитам. Они будут снижаться через одну-две недели после решения ЦБ РФ о падении ключевой ставки. Необходимо отметить, что банки снизили проценты по вкладам перед заседанием ЦБ РФ 13 февраля. Так, средняя максимальная ставка в топ-10 банков составляет: на три месяца — 14,62%; на шесть месяцев — 14,35%; на один год — 12,86%, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что кредиты, несомненно, будут уменьшаться вместе с ключевой ставкой Центрального банка РФ. По словам доцента, если пока нет срочной необходимости в займе, лучше подождать до лета 2026 года, поскольку падение ключа на 1–2% позволит существенно сэкономить на переплатах.

Если Центробанк снижает ключевую ставку, новые облигации выпускаются с более низкими купонами, и уже существующие, с более высоким доходом, становятся привлекательнее. Спрос на них растет, что поднимает их рыночную стоимость. Повышение ключа, в свою очередь, даст больший уровень дохода по процентам депозитов, которые не будут облагаться налогом в 2027 году, поскольку считаются по максимальному значению к ставки в течение года, — добавил Щербаченко.

Он заключил, что размер ключевой ставки также влияет на расчет компенсации за задержку зарплаты. По словам эксперта, формула выглядит следующим образом: невыплаченная сумма умножается на 1/150, затем на ключевую ставку Центрального банка и, наконец, на количество дней просрочки.

Ранее CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что ключевая ставка Банка России, вероятно, останется на уровне 16% после февральского заседания. Это связано с формальным подходом регулятора и эффектом от повышения НДС. По ее мнению, такое решение соответствует текущему рыночному консенсусу.

