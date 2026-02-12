Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:08

Брокер объяснил, почему снижение ключевой ставки в феврале маловероятно

Брокер Хандошко: ключевая ставка не изменится из-за эффекта от повышения НДС

Здание Центрального банка РФ Здание Центрального банка РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 16% по итогам февральского заседания из-за формального подхода регулятора и эффекта от повышения НДС, заявила NEWS.ru CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. По ее словам, решение сохранить показатель без изменений соответствует текущему рыночному консенсусу.

Банк России ведет себя достаточно формально. Для регулятора это хорошо и логично, а вот для населения и экономики — не всегда понятно. Таргет по инфляции, который планировался до января, выполнен не был, а значит у ЦБ есть основания оставить ставку без изменений. В целом, такой сейчас рыночный консенсус — ставка сохранится на уровне 16%. Проблема, из-за которой она остается без изменений, скорее всего, заключается в эффекте от повышения НДС — он оказался более резким, чем ожидалось. Хотя об этом говорили два года, реакция оказалась неожиданно сильной. В первые дни произошел всплеск цен, который, по всей видимости, только ухудшил ситуацию с инфляцией, — высказалась Хандошко.

По ее мнению, отсрочка начала цикла снижения ставки создает риски для экономики. Хандошко не исключила, что в конце года регулятору придется действовать слишком резко. Брокер уточнила, что сейчас прогноз по среднегодовой ставке составляет порядка 13–15% при целевой инфляции 4%.

Конечно, в идеальном исходе стоило бы начать снижение ключевой ставки пораньше — это лучше для экономики. Иначе к концу года придется делать это более резкими темпами. Сейчас прогноз по среднегодовой ставке — порядка 13–15% при цели по инфляции 4%. И в этом основной риск: когда регулятор все же будет вынужден снижать ставку, это может быть слишком резко. Все понимают, что цикл смягчения неизбежен, и в интересах рынка было бы начать его раньше и плавнее. Но на данный момент более вероятно, что ставку пока снижать не будут, — подытожила Хандошко.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что текущие тенденции указывают на снижение инфляции в России и ее приближение к целевому уровню. По его словам, показатель по состоянию на 9 февраля достиг 6,4%.

