27 февраля 2026 в 11:18

ЦБ заблокировал оферту по акциям ПИК

ЦБ признал оферту «Недвижимых активов» по акциям ПИК незаконной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центробанк России признал не соответствующей требованиям законодательства обязательную оферту компании «Недвижимые активы» о выкупе акций застройщика ПИК и выдал предписание, говорится на сайте регулятора. Решение касается предложения о приобретении значительного пакета бумаг девелопера.

После публикации сообщения котировки ПИК в моменте снизились на 1,55% — до 456,8 рубля, однако затем частично отыграли падение и к 10:30 мск достигли 460 рублей. Оферта была направлена в ЦБ 11 февраля и предполагала выкуп свыше 99 млн акций при общем объеме выпуска около 660,5 млн бумаг, следует из данных Московской биржи. Сумма возможной сделки и конечные бенефициары покупателя не раскрывались, при этом эксперты оценивали вероятную цену выкупа примерно в 474 рубля за акцию.

