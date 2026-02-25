Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно решение правительства РФ о поддержке «Самолета»

Правительство России отказало группе «Самолет» в прямой господдержке

Правительство отказало группе «Самолет» в прямой господдержке, сообщила РБК глава девелопера Анна Акиньшина. По ее словам, межведомственная комиссия подтвердила устойчивость бизнес-модели компании.

Власти не нашли оснований для выделения субсидий, проанализировав отчетность группы. При этом по отдельным пунктам запроса планируется разработать специальные меры.

Ранее сообщалось, что девелоперская компания «Самолет» попросила льготный кредит на 48–50 млрд рублей. Застройщик направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором говорится о необходимости покрыть часть долга.

До этого риелтор Константин Апрелев выразил мнение, что на рынке жилья сформировался «мыльный пузырь» из-за льготной ипотеки, который может лопнуть в любой момент, ухудшив положение застройщиков. Эксперт отметил, что 2026 год станет настоящим испытанием для отрасли. Он добавил, что на ситуацию влияет и тот факт, что правительство вернуло штрафы за просрочку ввода зданий в эксплуатацию.

Кроме того, экономист Василий Танурков заявил, что поводов рассчитывать на длительное снижение цен на жилье в России пока нет. По его словам, это обусловлено достаточно высокой инфляцией и стремительным ростом номинальных зарплат.

Стало известно решение правительства РФ о поддержке «Самолета»
