Крупнейший застройщик попросил о помощи

Российская девелоперская компания «Самолет» попросила льготный кредит на 48–50 млрд рублей, передает РБК. По информации издания, застройщик направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором говорится о необходимости покрыть часть долга.

Также, как пишет источник, акционеры заявили о готовности передать блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с возможностью последующего обратного выкупа по новой цене, а также привлечь дополнительное внешнее финансирование в объеме до 10 млрд рублей.

Представитель девелопера сообщил, что обращение за господдержкой в условиях жесткой денежно-кредитной политики — обычная практика для многих отраслей, особенно для крупных компаний. По его словам, руководство и дальше намерено обращаться во все доступные государственные институты, чтобы обеспечить стабильную работу.

Ранее риелтор Константин Апрелев выразил мнение, что на рынке жилья сформировался «мыльный пузырь» из-за льготной ипотеки, который может лопнуть в любой момент, ухудшив положение застройщиков. Эксперт отметил, что 2026 год станет настоящим испытанием для отрасли. Он добавил, что на ситуацию влияет и тот факт, что правительство вернуло штрафы за просрочку ввода зданий в эксплуатацию.