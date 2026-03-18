Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца

Певец Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном Бедроса Киркорова, выступил с инициативой увековечить память отца мемориальной доской. Свое предложение он озвучил NEWS.ru в годовщину смерти отца, посетив Троекуровское кладбище.

По словам Матвеева, идеальным вариантом он считает установку мемориальной доски на доме на Таганке, где долгие годы жил артист. На ней, по его замыслу, должно быть указано, что в этом здании проживал народный артист России.

Я уже открывал доски своим учителям, причем сам лично, поэтому я думаю, что это было бы хорошей идеей, — добавил Матвеев.

Ранее Матвеев поделился воспоминаниями об отце. Он признался, что до сих пор чувствует незримую связь с ушедшим артистом и часто видит его во сне. По его словам, Бедрос Киркоров является ему во сне не впервые — это происходит периодически.

До этого певец Филипп Киркоров заявил, что боль от потери родителей никогда не утихает. Артист признался, что до сих пор скорбит и по ушедшей из жизни матери Виктории Киркоровой.