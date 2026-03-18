Названы катастрофические последствия масштабной атаки на АЭС «Бушер»

Атака на атомную электростанцию «Бушер» может привести к плачевным последствиям для всего Ближнего Востока, сделав регион непригодным для жизни, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, удары по ядерным объектам всегда сопряжены с риском возникновения гуманитарной катастрофы.

Израиль применил тактику государственного терроризма, потому что априори считается, что ядерные объекты должны обходиться без нанесения по ним ударов. Мы видим, что Тель-Авив, как и Киев, этого не придерживается. Сегодня израильтяне нанесли удар по «Бушеру», тем самым поставили под угрозу безопасность всего региона, в том числе и своей страны. Ведь если возникнет ядерная опасность и заражение местности, там перестанут жить и арабы, и евреи. То есть Ближний Восток выйдет полностью из строя и станет непригодным для жизни. Это сразу приведет к переселению народов. Это будет гуманитарный катаклизм. Это бессовестно, абсолютно не по-человечески, нарушение всех международных законов, — высказался Матвийчук.

Ранее в Организации атомной энергии Ирана подтвердили, что один из снарядов, выпущенных США или Израилем, попал по территории АЭС «Бушер». Удар был нанесен во вторник, 17 марта, около 18:30 по московскому времени.