В Госдуме призвали лишить застройщиков одной важной льготы

Застройщиков следует лишить отсрочки по штрафам за несоблюдение сроков и нарушения при строительстве, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, подобные моратории расхолаживают строительные компании и приводят к стремительному увеличению долгов.

1 января истек мораторий на взыскание штрафов и неустоек для застройщиков за срыв сроков и нарушения в строительстве. Теперь граждане могут подавать на строительные компании в суд, но на саму уплату штрафов действует отсрочка до 1 января 2027 года. Мы еще в августе призывали отменить этот мораторий, который только расхолаживал застройщиков. Теперь он формально отменен, но деньги за срыв сроков и низкое качество построенного жилья они могут не платить еще год. Призываю правительство не освобождать строителей от ответственности, а дать им новые приоритеты, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что строительную отрасль следует поддерживать не за счет граждан, а через реализацию новых проектов. По мнению парламентария, застройщики не заслуживают льгот в виде отсрочек по штрафам.

Строительные компании помогают развивать регионы? Нет. Наибольшая доля новостроек приходится на перенаселенные регионы. Они поддерживают демографию? Нет. Они строят однушки и студии, непригодные для семьи. Может, они создают рабочие места? Да, но в основном для мигрантов. Хватит перекладывать ответственность на покупателей жилья. Отрасль должна меняться и приносить стране пользу. Моратории и отсрочки приводят к лавинообразному росту долгов, что в конечном счете идет во вред, — резюмировал Миронов.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин предупредил о возможном росте цен на новостройки из-за введения ГОСТа на отделку квартир. По его словам, ужесточение стандартов качества неизбежно увеличит себестоимость строительства.