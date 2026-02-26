Оружие против «черных риелторов» обернули против россиян

Мошенники начали обманывать банки и оставлять семьи без домов с помощью системы эскроу-счетов, призванной обезопасить покупателей жилья, передает Telegram-канал SHOT. Строительные компании по всей стране вытягивают деньги, не проводя реальных работ.

Так, в Подмосковье за прошлый год аферистам удалось похитить более 500 млн рублей с помощью поддельных документов. Порядка 100 семей остались с огромными кредитами и без жилья — в лучшем случае им успели залить только фундамент. Большинство пострадавших в регионе называют две компании, они числятся в реестре аккредитованных застройщиков индивидуального жилищного строительства сразу в нескольких банках. Аналогичная ситуация сложилась в Кировской области, где 14 семей потеряли 24 млн рублей.

Эскроу-счета внедрили в России в 2019 году. Технология должна была вытеснить с рынка «черных риелторов». В теории безопасная схема выглядит так: банк одобряет семье ипотеку на строительство частного дома и предлагает выбрать подрядчика из аккредитованного списка. Деньги замораживаются на эскроу-счете и выдаются строителям только поэтапно — после того как заказчик подпишет документы о выполнении предыдущего этапа. Однако на практике компании подделывают подписи клиентов, планомерно получают средства и исчезают, так и не начав стройку.

Ранее Центральный банк решил ужесточить требования к выдаче ипотечных кредитов на строительство частных домов, а также к нецелевым займам, обеспеченным залогом недвижимости. Новые ограничения для кредитных организаций вступят в силу во втором квартале 2026 года.