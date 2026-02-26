Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:37

Оружие против «черных риелторов» обернули против россиян

SHOT: компании начали использовать экскроу-счета для обмана россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали обманывать банки и оставлять семьи без домов с помощью системы эскроу-счетов, призванной обезопасить покупателей жилья, передает Telegram-канал SHOT. Строительные компании по всей стране вытягивают деньги, не проводя реальных работ.

Так, в Подмосковье за прошлый год аферистам удалось похитить более 500 млн рублей с помощью поддельных документов. Порядка 100 семей остались с огромными кредитами и без жилья — в лучшем случае им успели залить только фундамент. Большинство пострадавших в регионе называют две компании, они числятся в реестре аккредитованных застройщиков индивидуального жилищного строительства сразу в нескольких банках. Аналогичная ситуация сложилась в Кировской области, где 14 семей потеряли 24 млн рублей.

Эскроу-счета внедрили в России в 2019 году. Технология должна была вытеснить с рынка «черных риелторов». В теории безопасная схема выглядит так: банк одобряет семье ипотеку на строительство частного дома и предлагает выбрать подрядчика из аккредитованного списка. Деньги замораживаются на эскроу-счете и выдаются строителям только поэтапно — после того как заказчик подпишет документы о выполнении предыдущего этапа. Однако на практике компании подделывают подписи клиентов, планомерно получают средства и исчезают, так и не начав стройку.

Ранее Центральный банк решил ужесточить требования к выдаче ипотечных кредитов на строительство частных домов, а также к нецелевым займам, обеспеченным залогом недвижимости. Новые ограничения для кредитных организаций вступят в силу во втором квартале 2026 года.

кредиты
банки
застройщики
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Россиянин убил соседа из-за долга
Адвокат рассказал, как участникам СВО защищать себя от мошенников
У россиянки украли деньги, которые она везла мошенникам
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.