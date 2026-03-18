Уважение Овечкина, звезда НХЛ, дом за $3 млн: как живет хоккеист Кучеров

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтлом» (6:2). Нападающий делит первое место с канадцем Коннором Макдэвидом в списке лучших бомбардиров. Сколько раз Кучеров выигрывал Кубок Стэнли, что известно о его личной жизни, как игру Никиты оценивает Александр Овечкин — в материале NEWS.ru.

Как Кучеров выступает в этом сезоне НХЛ

В ночь на 18 марта «Тампа-Бэй» обыграла на выезде «Сиэтл». Кучеров забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. В текущем регулярном чемпионате россиянин забил 37 голов. В гонке бомбардиров Кучеров делит первое место с нападающим «Эдмонтона» Макдэвидом. По системе «гол + пас» россиянин набрал 111 очков (37 + 74). После игры с «Сиэтлом» главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер назвал Никиту гениальным хоккеистом.

Кучеров записал на свой счет девятый матч в карьере с пятью очками и обогнал другого российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, заняв третье место среди действующих игроков по этому показателю. «Тампа-Бэй» с 86 очками занимает третье место в Восточной конференции.

Никита Кучеров

Какие достижения у Кучерова в НХЛ

Кучеров родился в Майкопе 17 июня 1993 года. Его отец — военный, а мама занималась гимнастикой и имеет звание мастера спорта. В пять лет Никита начал заниматься хоккеем, его зачислили в школу «Серебряные акулы». Маме пришлось работать уборщицей в ледовом дворце, чтобы купить ребенку коньки и другие элементы формы. Затем Кучеров вслед за своим тренером Геннадием Курдиным перешел в другую школу — «Белые медведи». В свободное время изучал манеру игры советских хоккеистов Валерия Харламова, Игоря Ларионова, Владимира Петрова.

В 2009-м Кучеров начал выступать за молодежную команду ЦСКА «Красная армия». Спустя год оказался в основном составе армейцев. В 2013-м Кучеров уехал в США и подписал контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй». Перед игрой за новую команду россиянин прошел обкатку в юниорской лиге Квебека в составе «Квебек Ремпартс», еще сезон провел в «Руэн-Норанда Хаскис».

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В НХЛ он выиграл несколько личных наград: «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ — 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (самый ценный хоккеист сезона НХЛ — 2019) и «Тед Линдсей Эворд» (наиболее выдающийся хоккеист сезона НХЛ — 2019, 2025).

На данный момент Кучеров сыграл в НХЛ 864 матча и набрал 1100 очков (забросил 391 одну шайбу и сделал 709 результативных передач). В списке самых результативных россиян лиги он занимает четвертое место, уступая Сергею Федорову (1179 баллов), Евгению Малкину (1396) и Александру Овечкину (1674). Контракт Кучерова с «Тампой-Бэй» на сумму $76 млн за восемь лет рассчитан до конца сезона-2026/27.

В составе сборной России Кучеров взял серебро (2012) и бронзу (2013) Молодежного чемпионата мира. На взрослом первенстве Никита дважды стал третьим (2017 и 2019). Кучеров никогда не играл в составе сборной России на Олимпийских играх.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Что известно о личной жизни хоккеиста Кучерова

Кучеров состоит в браке с Анастасией, которая переехала в США вместе с хоккеистом. Пара познакомилась в Москве. В сентябре 2018 года у супругов родился сын Макс.

В 2019-м Кучеров купил дом стоимостью $2,95 млн в престижном районе Тампы Sunset Park Isles с видом на залив Олд Тампа. Площадь участка составляет около 2 тыс. квадратных метров. На территории особняка есть лаундж-зона и бассейн.

Свободное от хоккея время Кучеров проводит с семьей и ездит на рыбалку в Мексиканском заливе. Компанию ему часто составляет его одноклубник Андрей Василевский.

Первый тренер Кучерова вспоминал, что возил Никиту на тренировки на своей машине «Жигули». Во время одной из поездок Курдин в шутку спросил хоккеиста, купит ли он ему автомобиль, если в будущем будет играть в НХЛ. Кучеров согласился и спустя годы не забыл о своем обещании. Форвард купил Курдину машину после первого подписанного контракта с «Тампой-Бэй».

Как игру Кучерова в НХЛ оценил Овечкин

В апреле 2025 года, после того как Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отметил, что Кучеров входит в число игроков, способных в будущем превзойти его достижение.

«Это может сделать кто угодно. Леон Драйзайтль, Натан Маккиннон, Никита Кучеров, Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс. Шансы есть у всех», — сказал Овечкин.

Нападающий «Вашингтона» выражал сожаление, что Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде из-за отстранения сборной России от международных турниров:

«Я стараюсь не думать об этом. Но Никита Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам», — добавил Овечкин.

Никита и Анастасия Кучерова

В конце октября 2025-го форвард «Вашингтона» поздравил своего соотечественника с 1000 и более очков в НХЛ.

«Это огромное число. Добро пожаловать в клуб. Желаю тебе больше и больше очков в твоей карьере. Ты великий и невероятный игрок. Всегда приятно играть против тебя и с тобой. Всего наилучшего тебе и твоей семье», — обратился Овечкин к Кучерову.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Никита навсегда вписал свое имя в историю хоккея, дважды приведя «Тампу-Бэй» к победе в Кубке Стэнли.

«Кучеров — красавец! У него игра — просто красота, просто театр, конечно! На него приятно смотреть. Поначалу Никиту вообще не замечали. Но он два раза команду привел к Кубку, так что уже вписал свое имя навечно в историю», — говорил Кожевников.

Общественность уделяет недостаточно внимания российскому нападающему «Тампы-Бэй», двукратному обладателю Кубка Стэнли Никите Кучерову, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев.

«Я об этом достаточно часто говорил. Очень серьезный игрок, очень продуктивный. Он один из немногих хоккеистов, кто пригодится любой команде», — сказал Дементьев.

Читайте также:

Фигуристы ушли от Плющенко к Тутберидзе: их переманили? Мнение Тарасовой

Настоящие герои: как Россия триумфально выступила на Паралимпиаде

Рос сиротой и вырос чемпионом: лыжник Иван Голубков взял золото Паралимпиады

Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян

«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной