Действующие банковские счета и карты россиян не подлежат блокировке, говорится в разъяснении Еврокомиссии. Ограничения касаются выпуска новых карт и ряда финансовых услуг.

Статья 5b(2) (регламента о санкциях ЕС — ред.) не требует от операторов ЕС закрывать счета или прекращать существующие договорные отношения… Данная мера не запрещает дальнейшее использование или предоставление незапрещенных услуг для существующих платежных инструментов (например, дебетовых, кредитных или платежных карт через электронные кошельки). Операторы не обязаны аннулировать или замораживать существующие платежные инструменты<…> При этом ограничения включают продление или перевыпуск существующих платежных инструментов и касаются также выпуска новых платежных инструментов, — следует из документа.

Владельцы счетов сохраняют доступ к базовым финансовым операциям, включая дистанционное обслуживание, переводы, оплату товаров и услуг, а также снятие наличных в ряде случаев. Ограничения носят выборочный характер и распространяются на отдельные категории услуг, включая финтех-сервисы и операции с криптоактивами.

Ограничения не затрагивают граждан, имеющих долгосрочные визы или вид на жительство в странах ЕС. Аналогичный подход применяется и к компаниям, зарегистрированным в Евросоюзе или третьих странах, даже если они находятся под контролем российских лиц.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил, что американской администрации нужно ввести санкции против Великобритании и Евросоюза за неготовность помогать США в Ормузском проливе. Одновременно он призвал снять ограничения с России для поддержки мировых энергетических рынков.