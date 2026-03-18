«Передовое сдерживание»: во Франции объяснили «ядерную» речь Макрона РБК: слова Макрона о ядерной доктрине дублируют его предшественников

Речь президента Франции Эммануэля Макрона о ядерной доктрине полностью совпадает с аналогичными заявлениями его предшественников, сообщило издание РБК со ссылкой на два европейских источника. Решение о применении инструментов сдерживания также остается за главой государства.

Французское сдерживание сохраняет свой строго оборонительный характер. Президент объявил о развитии, которое включает в себя «передовое сдерживание», — уточнил собеседник журналистов.

Источник заявил, что Париж придерживается постепенного подхода, который «предоставляет европейским союзникам возможность участвовать в учениях сил сдерживания». Также Франция рассчитывает на «целевое развертывание частей стратегических сил на территории партнера», добавил он.

Ранее Макрон в ходе заседания совета по безопасности и обороне республики выступил против расширения полномочий военной миссии Aspides в Красном море. Политик подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива, но настоял на сохранении действующих рамок. Лидер страны указал, что миссия под греческим командованием должна оставаться строго оборонительной.