17 марта 2026 в 19:15

Макрон выступил против расширения операции ЕС в Красном море

Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания совета по безопасности и обороне республики выступил против расширения полномочий военной миссии Aspides в Красном море, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Политик подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива, но настоял на сохранении текущих рамок.

Эта система не должна распространяться на другие операции, — добавил президент.

По словам Макрона, миссия под греческим командованием должна оставаться строго оборонительной и не втягиваться в иные военные инициативы на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Он акцентировал внимание на том, что существующая система защиты торговых путей является самодостаточной. По его мнению, попытки объединить Aspides с другими операциями могут привести к нежелательным последствиям для региональной стабильности.

Франция также не станет участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. На заседании национального Совета по обороне руководство страны не поддержало инициативу Вашингтона. Макрон добавил, что Париж готов заняться созданием системы сопровождения судов в акватории, но только после окончания войны.

