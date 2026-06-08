Экс-глава банка услышала приговор суда за растрату несметной суммы

Председатель правления ликвидированного Арксбанка Дина Пахомова приговорена к четырем годам колонии за растрату в особо крупном размере, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере МАКС. Суд также лишил ее права на три года заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях.

Она (Пахомова. — NEWS.ru) признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). <…> Суд приговорил Пахомову к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказано в решении.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Сагид Муртазалиев заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Он объявлен в международный розыск. В июле 2010 года Муртазалиев, который тогда возглавлял отделение ПФР, принял решение об организации убийства двух человек.

Также бывший первый заместитель начальника московского метро Дмитрий Дощатов приговорен к 10 годам колонии по делу о получении крупной и особо крупной взяток. Суд также оставил без изменений ранее наложенный арест на имущество Дощатова.