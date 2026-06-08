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08 июня 2026 в 12:24

Президент Южной Осетии предложил кандидата на пост премьер-министра

Президент Южной Осетии предложил на пост премьер-министра Марата Камболова

Алан Гаглоев Алан Гаглоев Фото: kremlin.ru
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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку премьер-министра Дзамболата Тадтаева, сообщили в пресс-службе главы государства. На освободившуюся должность глава республики предложил своего государственного советника Марата Камболова.

Перед новым руководителем кабинета министров будет поставлена задача обеспечить эффективную реализацию положений подписанного договора и всех достигнутых российско-югоосетинских соглашений, — уточнили в пресс-службе.⁣⁣

По словам Гаглоева, кабмин продолжит работать в полном объеме в соответствии с законодательством Южной Осетии. Первый заместитель Тадтаева Константин Джиоев будет исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока парламент не утвердит нового премьера.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между РФ и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Стороны будут согласовывать внешнюю политику, совместно решать вопросы обороны и безопасности, развивать дороги, связь и другие объекты инфраструктуры.

Мир
Южная Осетия
Алан Гаглоев
отставки
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