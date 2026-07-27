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27 июля 2026 в 07:30

Британский экс-дипломат назвал условие, при котором распадется НАТО

Экс-дипломат Крук: поражение Украины в ходе СВО может привести к распаду НАТО

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе Штаб-квартира НАТО в Брюсселе Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Победа над Россией военным путем невозможна, а поражение Украины в ходе СВО может привести к распаду НАТО, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его словам, при этом Запад продолжает безуспешно пытаться одолеть Москву как на поле боя, так и экономически, но такая стратегия обречена на провал.

Запад не победит Россию. Эта задача просто недостижима военными средствами. И все же мы продолжаем пытаться — и военным путем, и экономически. Но это обречено на провал, — отметил Крук.

Бывший дипломат также предупредил, что участие Альянса в украинском конфликте может стать для него фатальным. Он выразил сомнение, что НАТО выйдет из этого противостояния в прежнем виде, и предположил, что организация уже сейчас раскалывается и процесс будет усиливаться.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что рост цен на нефть и газ на фоне событий вокруг Ирана может привести к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада и будущее Киева выглядит «крайне мрачным». По его словам, происходящее вокруг Ирана негативно скажется на стоимости энергоносителей в Европе.

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