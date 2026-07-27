Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 08:04

Многодетным семьям предложили миллион рублей вместо одной льготы

Миронов предложил давать многодетным семьям в РФ по 1 млн рублей вместо участка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 1 млн рублей вместо бесплатного земельного участка, передает РИА Новости. По его словам, данную инициативу следует закрепить на федеральном уровне.

Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка, — говорится в пояснительной записке к документу.

На сегодняшний день, согласно закону, семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок, а регионы вправе предусматривать и другие меры поддержки. Как отметил парламентарий, федеральное закрепление денежной компенсации направлено на предоставление альтернативного способа реализации мер соцподдержки таких семей.

Ранее Миронов предложил выплачивать родителям по 30 тыс. рублей на подготовку детей к новому учебному году. Как уточнил депутат, такая мера должна стать дополнительной финансовой поддержкой семей. Для малообеспеченных граждан сумму необходимо увеличить примерно до 50 тыс. рублей, считает лидер «Справедливой России».

Власть
Госдума
Сергей Миронов
многодетные семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт предупредила, чем опасны длительные авиаперелеты для женщин
Ростех передал российским войскам новую партию боевых машин пехоты
В ФСБ раскрыли механизмы вербовки шпионов в «Пять глаз»
Раскрыто, какие данные о России новозеландский шпион слал за границу
«Может быть жестко»: Зеленский предупредил украинцев о сложной зиме
Новый премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского
Названо число пострадавших при ударах ВСУ по Курской области
ВСУ предприняли массированную атаку на российский регион
Стало известно, кто скупает молочку у России
В Сети появились кадры задержания новозеландского шпиона в Хабаровске
Раскрыто количество уничтоженных над Воронежской областью дронов ВСУ
Российские военные сорвали планы украинского «полка смерти»
Бывший финский политик захотел себе российский паспорт
Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области
В российском регионе режим ракетной опасности действовал почти час
Россиянам объяснили, какие настройки включить сразу после покупки смартфона
Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из окна автомобиля
Число пострадавших при ночном налете ВСУ на Белгород возросло
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика
Зеленский раскрыл истинную причину отставки Федорова и Сырского
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.