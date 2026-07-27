Многодетным семьям предложили миллион рублей вместо одной льготы Миронов предложил давать многодетным семьям в РФ по 1 млн рублей вместо участка

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 1 млн рублей вместо бесплатного земельного участка, передает РИА Новости. По его словам, данную инициативу следует закрепить на федеральном уровне.

Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка, — говорится в пояснительной записке к документу.

На сегодняшний день, согласно закону, семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок, а регионы вправе предусматривать и другие меры поддержки. Как отметил парламентарий, федеральное закрепление денежной компенсации направлено на предоставление альтернативного способа реализации мер соцподдержки таких семей.

Ранее Миронов предложил выплачивать родителям по 30 тыс. рублей на подготовку детей к новому учебному году. Как уточнил депутат, такая мера должна стать дополнительной финансовой поддержкой семей. Для малообеспеченных граждан сумму необходимо увеличить примерно до 50 тыс. рублей, считает лидер «Справедливой России».