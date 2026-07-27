Стало известно, что может уничтожить личный бренд в мгновение ока

Скандал может навсегда испортить репутацию личного бренда, заявила NEWS.ru основатель PR-агентства PR-эксперт Катерина Коновалова. По ее словам, в таком случае мимолетная популярность иногда оборачивается полным недоверием со стороны потенциальных клиентов.

Разовые скандалы могут дать всплеск внимания. Однако они почти никогда не становятся фундаментом сильного личного бренда. Каждый раз, когда эксперт устраивает громкий скандал ради охватов, возникает главный вопрос: что будет после? Просмотры появятся. Комментариев станет больше. СМИ и информационные каналы быстро подхватят историю. Но где в этой цепочке клиенты? За 20 лет работы я не встречала случая, когда разовая негативная история помогла построить действительно сильный бренд. Скандал может сделать человека известным. Однако известность сама по себе ничего не стоит, если после нее люди не готовы доверить вам свои деньги, здоровье или бизнес, — сказала Коновалова.

Эксперт подчеркнула, что искусственные провокации всегда выглядят фальшиво, особенно когда специалист, привыкший к спокойному тону, внезапно начинает жестко конфликтовать ради просмотров. По ее словам, аудитория очень тонко чувствует несоответствие между внутренним содержанием человека и его публичным поведением.

Если провокация — часть личности, если человек годами выстраивает коммуникацию именно так — спорит, конфликтует, выступает жестко, — аудитория воспринимает это как его естественный стиль. Но когда врач, предприниматель или эксперт внезапно начинает эпатировать ради нескольких миллионов просмотров, это выглядит искусственно. Люди очень быстро чувствуют, когда поведение не соответствует человеку. Особенно это касается личных брендов и премиальных услуг. Перед тем как принять решение, человек изучает публикации. Если поисковая выдача состоит из скандалов, вероятность того, что выбор будет сделан в вашу пользу, резко снижается, — заключила Коновалова.

Ранее директор по аренде и продажам коммерческой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Юлия Алякина заявила, что наиболее устойчивым форматом ведения бизнеса в кризисные периоды оказался локальный ретейл, который меньше зависит от колебаний трафика и маркетинговых бюджетов. По ее словам, такая устойчивость также обусловлена простотой контроля и возможностью быстрой адаптации под меняющийся спрос.