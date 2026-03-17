Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

Франция не станет участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива, заявил президент республики Эммануэль Макрон на заседании национального Совета по обороне, который транслировался на странице Елисейского дворца в соцсети X. В ходе мероприятия руководство страны обсуждало текущую ситуацию в ближневосточном регионе.

Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях, — сказал Макрон.

Президент добавил, что Париж готов заняться созданием системы сопровождения судов в акватории после войны. В то же время он подчеркнул, что республика будет делать это в сотрудничестве с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран поступает нечестно, блокируя Ормузский пролив. По его словам, Тегеран не имеет права продолжать эту блокаду.

Прежде Трамп, критикуя европейских союзников за нежелание участвовать в операции в проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник Джо Байден напрасно помогал Киеву.