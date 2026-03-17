17 марта 2026 в 18:07

Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа

Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Франция не станет участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива, заявил президент республики Эммануэль Макрон на заседании национального Совета по обороне, который транслировался на странице Елисейского дворца в соцсети X. В ходе мероприятия руководство страны обсуждало текущую ситуацию в ближневосточном регионе.

Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях, — сказал Макрон.

Президент добавил, что Париж готов заняться созданием системы сопровождения судов в акватории после войны. В то же время он подчеркнул, что республика будет делать это в сотрудничестве с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран поступает нечестно, блокируя Ормузский пролив. По его словам, Тегеран не имеет права продолжать эту блокаду.

Прежде Трамп, критикуя европейских союзников за нежелание участвовать в операции в проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник Джо Байден напрасно помогал Киеву.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

