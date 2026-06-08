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08 июня 2026 в 13:25

Власти России раскрыли, запретят ли провоз пауэрбанков в самолетах

Никитин: в России не намерены запрещать провоз пауэрбанков в самолетах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России не будут запрещать провоз пауэрбанков в самолетах, однако пассажиры должны соблюдать ряд правил их перевозки, рассказал министр транспорта Андрей Никитин в интервью радио «Комсомольская правда». Он отметил, что в мире сейчас фиксируется много случаев возгорания пауэрбанков на борту воздушных судов. Тем не менее полного запрета на их перевозку ожидать не стоит, отметил он.

Провозить мы их запрещать не будем, но они должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух, их нельзя заряжать во время полета и подзаряжать от них технику тоже нельзя, — заявил руководитель министерства.

Международная организация гражданской авиации изменила правила ограничений и условий перевозки пауэрбанков. Теперь каждый пассажир может взять с собой не более двух устройств. Их запрещено размещать на багажных полках, а также заряжать во время полета. Изменения в свои правила перевозки внесли «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 и Smartavia.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что пауэрбанки чаще всего взрываются из-за того, что производители экономят на системах защиты. Он также отметил, что портативные зарядные устройства представляют пожарную опасность и содержат множество агрессивных химических компонентов.

Общество
Россия
Андрей Никитин
Минтранс
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