Число жертв кровавой бойни в пакистанской зоне Кашмира выросло

Число погибших в ходе столкновений между силами безопасности и протестующими в контролируемой Пакистаном части Кашмира достигло 11 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Более 70 граждан получили ранения различной степени тяжести.

По данным источников, в результате инцидента погибли четыре сотрудника полиции и один случайный прохожий, в которого попала пуля. Власти уточнили, что огонь по ним был открыт в ходе беспорядков. Шесть участников протестов скончались в результате ответных действий правопорядка, заявил глава полиции региона. Он также добавил, что среди пострадавших числятся 23 сотрудника силовых структур и 50 демонстрантов. На данный момент задержаны 30 человек.

Столкновения произошли в городе Равалкот, когда силовики начали разгонять массовую демонстрацию сторонников организации «Объединенный комитет народных действий». Протестующие выступали против насилия в регионе, а также требовали решить проблемы с отключениями электроэнергии, ростом инфляции и безработицей.

Ранее источник в пакистанской службе безопасности сообщил, что в окрестностях города Кветта на юго-западе страны неизвестные атаковали специальный железнодорожный состав с военнослужащими с помощью заминированного автомобиля. В поезде находились более 336 солдат, следовавших к местам празднования Курбан-байрам.