Грузовик наехал на протестующих в Южной Корее

Грузовик наехал на протестующих в южнокорейском городе Чинчжу, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на правоохранительные органы. В результате инцидента один человек погиб, двое пострадали.

Грузовик наехал на протестующих перед логистическим центром сети продуктовых магазинов CU, — говорится в сообщении.

Как рассказало агентство, митинг проводили представители профсоюза, связанного с отраслью грузоперевозок. Протесты начались еще 16 апреля и будут продолжаться до 11 мая. Отмечается, что водитель грузовика, виновного в наезде, пытался объехать толпу преграждавших дорогу людей. Полицейские задержали мужчину.

