20 апреля 2026 в 16:07

Грузовик наехал на протестующих в Южной Корее

Один человек погиб при наезде грузовика во время протестов в Южной Корее

Грузовик наехал на протестующих в южнокорейском городе Чинчжу, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на правоохранительные органы. В результате инцидента один человек погиб, двое пострадали.

Грузовик наехал на протестующих перед логистическим центром сети продуктовых магазинов CU, — говорится в сообщении.

Как рассказало агентство, митинг проводили представители профсоюза, связанного с отраслью грузоперевозок. Протесты начались еще 16 апреля и будут продолжаться до 11 мая. Отмечается, что водитель грузовика, виновного в наезде, пытался объехать толпу преграждавших дорогу людей. Полицейские задержали мужчину.

Ранее в Забайкальском крае водитель Nissan March сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Мужчина за рулем легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что несовершеннолетний велосипедист ехал по проезжей части.

До этого во Всеволожском районе Ленобласти мужчина совершил наезд на свою супругу, когда пытался припарковать автомобиль. От полученных травм женщина скончалась на месте, возбуждено уголовное дело.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

