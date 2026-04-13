Пьяный водитель легковушки сбил школьника в Забайкалье

В Забайкальском крае водитель Nissan March сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Мужчина за рулем легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло в поселке Приисковый в Нерчинском округе. Уточняется, что несовершеннолетний велосипедист ехал по проезжей части. В результате аварии мальчик получил травмы различной степени тяжести.

