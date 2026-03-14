Сбивший девочку на самокате водитель нашел себе оправдание

Внедорожник без номеров сбил подростка на пешеходном переходе в Севастополе

В Севастополе внедорожник без номеров сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, сообщило МВД. 15-летняя девочка переходила дорогу на электросамокате, для нее горел зеленый свет, когда водитель сбил ее и уехал. Позже мужчину задержали, и он объяснил случившееся спешкой из-за объявленной воздушной тревоги, утверждая, что даже не заметил подростка.

Девочка получила лишь незначительные травмы, так как была в защитном шлеме. На водителя составили пять административных протоколов: за оставление места ДТП, нарушение ПДД, повлекшее травмы, управление автомобилем без номеров, проезд на красный свет и нарушение правил расположения транспортного средства.

Ранее в Хабаровском крае возбудили уголовное дело против водителя Lexus, который насмерть сбил мужчину-инвалида на коляске и скрылся с места происшествия. Трагедия произошла 8 марта в Николаевске-на-Амуре. Водитель сбил 43-летнего мужчину, который передвигался в инвалидной коляске, и пострадавший скончался на месте от полученных травм. Автомобиль оставили на трассе в 17 км от поселка Маго.

До этого в Тыве три человека стали жертвами ДТП с участием двух автомобилей и лошади. Еще шесть человек, среди которых трое детей, госпитализированы. По предварительным данным, водитель Honda Elysion сбил лошадь, после чего произошло столкновение с Toyota Corolla Fielder.

