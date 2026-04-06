Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу В Ленобласти женщина погибла под колесами автомобиля мужа

Во Всеволожском районе мужчина совершил наезд на свою супругу, когда пытался припарковать автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. От полученных травм женщина скончалась на месте, возбуждено уголовное дело.

48-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом по внутридворовой территории у одного из домов по улице Мира в поселке [имени] Морозова, совершил наезд на свою 54-летнюю супругу, — говорится в сообщении.

Как пишет 78.ru, водитель перепутал педали газа и тормоза и автомобиль перескочил через бордюр и наехал на супругу. Также сообщается, что пара состояла в браке около 10 лет. Общих детей у них не было, у женщины осталась взрослая дочь.

