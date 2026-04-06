06 апреля 2026 в 12:33

Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу

В Ленобласти женщина погибла под колесами автомобиля мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во Всеволожском районе мужчина совершил наезд на свою супругу, когда пытался припарковать автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. От полученных травм женщина скончалась на месте, возбуждено уголовное дело.

48-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом по внутридворовой территории у одного из домов по улице Мира в поселке [имени] Морозова, совершил наезд на свою 54-летнюю супругу, — говорится в сообщении.

Как пишет 78.ru, водитель перепутал педали газа и тормоза и автомобиль перескочил через бордюр и наехал на супругу. Также сообщается, что пара состояла в браке около 10 лет. Общих детей у них не было, у женщины осталась взрослая дочь.

Ранее три человека впали в кому после аварии в Уфе. По предварительной информации, ночью Lada Priora ехала по встречной полосе трассы М-5 с выключенными фарами. На участке между Демой и кафе «Отдых» легковушка столкнулась с другой машиной. Во втором автомобиле находились четверо 20-летних молодых людей. Пострадавших доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

