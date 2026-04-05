05 апреля 2026 в 11:53

Выключенные фары «отправили» в кому трех человек

Три человека впали в кому после аварии с Lada Priora в Уфе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Три человека впали в кому после аварии в Уфе, передает Mash Batash. По предварительной информации, ночью Lada Priora ехала по встречной полосе трассы М-5 с выключенными фарами. На участке между Демой и кафе «Отдых» легковушка столкнулась с другой машиной.

В материале сказано, что во втором автомобиле находились четыре 20-летних юноши. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии. Их родные считают, что водитель Lada был пьян.

Ранее в Иркутской области в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля погибли два человека, еще двое были госпитализированы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

До этого в Запорожской области в дорожной аварии погиб благочинный церквей Энергодара и настоятель храма святителя Луки Крымского протоиерей Владимир Иваненко. Глава города Максим Пухов, добавил, что врачи до последнего боролись за жизнь священнослужителя, но тот получил травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, произошедшее стало трагедией для всех, кто знал покойного.

Регионы
Уфа
ДТП
реанимации
