Выключенные фары «отправили» в кому трех человек Три человека впали в кому после аварии с Lada Priora в Уфе

Три человека впали в кому после аварии в Уфе, передает Mash Batash. По предварительной информации, ночью Lada Priora ехала по встречной полосе трассы М-5 с выключенными фарами. На участке между Демой и кафе «Отдых» легковушка столкнулась с другой машиной.

В материале сказано, что во втором автомобиле находились четыре 20-летних юноши. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии. Их родные считают, что водитель Lada был пьян.

