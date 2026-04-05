ДТП оборвало жизнь духовного наставника Энергодара Настоятель храма в Энергодаре протоиерей Иваненко умер в результате ДТП

В Запорожской области в результате дорожной аварии погиб благочинный церквей Энергодара и настоятель храма Святителя Луки Крымского протоиерей Владимир Иваненко. О трагедии сообщил в Telegram-канале глава города Максим Пухов, добавив, что врачи до последнего боролись за жизнь священнослужителя, но тот получил травмы, несовместимые с жизнью.

С огромной болью в сердце вынужден сообщить о невосполнимой утрате, которая постигла наш город, — написал Пухов.

По словам главы города, гибель отца Владимира стала серьезным ударом для жителей города-спутника Запорожской АЭС, где его знали как душевного собеседника и глубоко уважаемого человека. Протоиерей долгие годы возглавлял местное благочиние, занимаясь развитием церковной жизни и поддержкой горожан.

