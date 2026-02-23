Гладков сообщил о кощунственном ракетном ударе ВСУ по Белгороду Гладков: купол храма святых мучениц пострадал при ракетном обстреле Белгорода

В Белгороде при ракетном обстреле ВСУ пострадал купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, за прошедшие сутки областной центр дважды подвергся массированным атакам.

Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, 13 квартир в восьми МКД, два частных дома, 38 автомобилей, социальный и три коммерческих объекта, техника на территории производственного предприятия, купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, — написал Гладков.

Минувшей ночью губернатор сообщал, что в результате мощной ракетной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский округ были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Массированный удар привел к перебоям с подачей электричества, водоснабжения и отопления в жилых домах.

Через некоторое время стало известно, что в Яковлевском городском округе при ударе БПЛА пострадала мирная жительница. Атака была совершена на территорию частного домовладения в селе Пушкарном.